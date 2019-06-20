ÖSYM'den, TYT puanı açıklaması! 2019 TYT puan hesaplama

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında 2018'deki Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 200 ve üzeri puanı olan adayların, bu puanları 2019-YKS'de nasıl kullanacağına ilişkin açıklama yaparak, sınav puanı 200 ve üzeri adayların sınavdaki başarı sıraları dikkate alınarak yüzdelik dilim değerleri hesaplanacak.

ADAYLARIN SINAVDAKİ BAŞARI SIRALARI YÜZDELİK DİLİMİ BELİRLEYECEK

ÖSYM, TYT ile ilgili duyuruyu resmi internet sitesinden yayınladı. 2018-TYT sınav puanı 200 ve üzeri adayların, 2019-TYT nihai sınav puanlarının belirlenmesi ve bütün adayların 2019-TYT nihai başarı sıralarının oluşmasında hangi yolların izlendiğine ilişkin bilgilendirmede bulunuldu. Buna göre, 2018-TYT sınav puanı 200 ve üzeri adayların sınavdaki başarı sıraları dikkate alınarak yüzdelik dilim değerleri hesaplanacak. 2019-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların yüzdelik dilim değerleri de aynı şekilde belirlenecek.

EN YÜKSEK PUAN, NİHAİ SINAV PUANI KABUL EDİLECEK

2018 TYT'deki puanı 200 ve üzeri adayların yüzdelik dilim değerleri referans alınarak 2019-TYT'de bu değerlere karşılık gelen 200-500 aralığındaki puanlara dönüştürülecek. Bu puan, "dönüştürülmüş puan" olarak adlandırılacak. Dönüştürülmüş puanlar, adayların 2018-TYT sınav puanlarından daha yüksek veya daha düşük olabilecek. Hem 2018-TYT'ye girerek dönüştürülmüş puanı olan hem de 2019-TYT sınav puanı bulunan bir adayın yüksek puanı 2019-TYT "nihai sınav puanı" olacak. 2018-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olup 2019-TYT sınav puanı bulunmayan bir adayın dönüştürülmüş puanı ise adayın 2019-TYT nihai sınav puanı olarak belirlenecek.

Bütün adayların başarı sıraları, 2019-TYT nihai sınav puanı kullanılarak tespit edilecek. 2019-TYT nihai sınav puanı, 2019-YKS kılavuzunda belirlenen baraj puanları ve diğer kılavuz kurallarına göre değerlendirmeye alınacak.