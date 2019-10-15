ÖSYM'den "Türk dünyası ziyaretleri"

15.10.2019 11:11

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ve beraberindekiler, "Türk dünyası ziyaretleri" kapsamında Özbekistan ve Kırgızistan'da temaslarda bulundu.

ÖSYM yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Aygün ve beraberindeki heyet, geçen hafta gerçekleştirilen "Türk dünyası ziyaretleri"ne Özbekistan'dan başladı.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er ile görüşen Aygün, daha sonra ÖSYM Başkanlığını model alarak Taşkent'te kurulan Özbekistan Devlet Test Merkezine geçti.

Ziyarette iş birliği ve güç birliğini arttıracak projeler üzerinde protokol oluşturulması kararlaştırıldı.

ÖSYM heyeti, ayrıca Özbekistan Milli Üniversitesi ve Şarkşinaslık Enstitüsünü ziyaret etti.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ile iş birliği devam edecek

Özbekistan'daki temaslarının ardından Kırgızistan'a giden Aygün, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ile görüştü.

Ardından Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine ziyarette bulunan Aygün, burada üniversiteyle yürütülen protokolün de güncellendiğini bildirdi.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü ve ÖSYM Bişkek Sınav Koordinatörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı'ya ev sahipliği ve yakın ilgisi için teşekkür eden Aygün, protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA