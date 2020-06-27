ÖSYM'den sosyal medyadaki paylaşımla ilgili açıklama
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ÖSYM'den sosyal medyadaki paylaşımla ilgili açıklama

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) açıklamasında, "Sınav tamamlandıktan sonra, sosyal medyada bir adayın kitapçığından bazı kısımların paylaşıldığı görülmüştür.

ÖSYM'den sosyal medyadaki paylaşımla ilgili açıklama
27.06.2020 22:47 | Son Güncelleme: 27.06.2020 23:05

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) açıklamasında, "Sınav tamamlandıktan sonra, sosyal medyada bir adayın kitapçığından bazı kısımların paylaşıldığı görülmüştür. Sorumlu hakkında yasal süreç başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

ÖSYM'den yapılan açıklamada YKS'nin ilk oturumu TYT'nin 188 sınav merkezinde güvenle tamamlandığını bildirdi. Açıklamada, "Sınav tamamlandıktan sonra, sosyal medyada bir adayın kitapçığından bazı kısımların paylaşıldığı görülmüştür. Paylaşımlarda kitapçık numarası da belli olup, sorumlu hakkında yasal süreç başlatılmıştır. Yarın YKS'nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra, planlandığı gibi soruların tamamı kamuoyuyla paylaşılacaktır. ÖSYM Başkanlığı olarak yarın gerçekleştireceğimiz AYT ve YDT oturumlarında tüm adaylarımıza başarılar dileriz" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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