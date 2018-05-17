ÖSYM, QR Kod ile Sınavlara Geç Kalmayı Önleyecek

Geçtiğimiz yıl üniversite sınavına girecek öğrencilere 15 dakika kuralı getirilmişti. Saat 10:00'da başlayan sınav için 09:45'te kapılar kapanmış, sınav binalarına kimse alınmamış ve bazı öğrenciler gözyaşlarına boğulmuştu.

QR KOD KULLANILACAK

15 dakika kuralı kaldırıldı. Ama ÖSYM yine de adayların gecikmelerini önlemek amacıyla bu yıl yeni bir uygulama başlatıyor. Artık sınav giriş belgelerinin üzerinde okul binalarının konum bilgilerinin yer aldığı "QR kod" olacak.

Öğrenciler telefonlarına bir uygulama indirecek, giriş belgesindeki kodu o uygulamaya okutacak. Ve böylece sınav binalarına nasıl ve kaç dakikada gidebileceklerini öğrenecek. Öğrenciler sistemde anlık trafik bilgisinin verilmesinin de faydalı olabileceği görüşünde.

SINAV GÖREVLİLERİ DE KULLANACAK

İki milyondan fazla aday dışında QR sistemini sınav görevlileri de kullanabilecek. (Kaynak: CNN Türk)