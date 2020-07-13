ÖSYM'den 'KPSS başvurusu' hatırlatması ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans başvurularının bugün saat 23.59'da sona ereceğini hatırlattı.

ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans başvurularının bugün saat 23.59'da sona ereceğini hatırlattı.

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "2020 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) için başvurular bugün sona erecektir. İnternet aracılığıyla bireysel başvurular bugün saat 23.59'da sona erecektir" denildi.

Kaynak: DHA