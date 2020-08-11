ÖSYM'den DGS sınavına girenlere uyarı! 2020 DGS soru ve cevapları ÖSYM, 2020 DGS sınavı soru ve cevap anahtarlarını paylaştı. Diğer yandan değrlendirme işlemlerinde öz önünde bulundurulacak adayların ön lisans seviyesindeki eğitim bilgileri için uyarıda bulundu. Adaylar, 11-17 Ağustos 2020 tarihleri arasında değerlendirme ve yerleştirmede kullanılacak bilgileri güllencelleyebilecek.

2020-DGS'ye başvuran adayların 11-17 Ağustos 2020 tarihleri arasında Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) bulunan https://ais.osym.gov.tr/DGS/2020/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek onaylamaları gerekiyor. DGS sınavı detayları...

DGS SORU VE CEVAPLARI

09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans ÖğrenimineDikey Geçiş Sınavının (2020-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'uaşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 10 Ağustos 2020 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

2020 DGS SORU VE CEVAP ANAHTARI...

ÖSYM'DEN SON DAKİKA DGS UYARISI!

2020 yılı DGS sınavı ile ilgili kurumdan yapılan açıklama şöyle: ''2020-DGS değerlendirme işlemlerinde, adayların ön lisans seviyesindeki eğitim bilgileri kullanılmaktadır. 2020-DGS'ye başvuran adayların 11-17 Ağustos 2020 tarihleri arasında Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) bulunan https://ais.osym.gov.tr/DGS/2020/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek 17 Ağustos 2020 tarihi saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekmektedir.

Eğitim bilgilerinde eksiklik/hata olduğunu düşünen adayların, mezun oldukları/olacakları yükseköğretim kurumları ile görüşerek eğitim bilgilerini YÖKSİS üzerinden düzelttirmeleri ve bu düzeltme işlemi sonrasında11-17 Ağustos 2020 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/DGS/2020/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden düzelttirdikleri eğitim bilgilerini seçerek onaylamaları gerekmektedir.

Eğitim bilgisi YÖKSİS' e eklenemeyecek durumda olan adayların ise eğitim bilgilerini Kamu Kurumları İşletim Sistemi (KKİS) sistemi üzerinden okullarına işlettirmeleri ve sonrasında https://ais.osym.gov.tr/DGS/2020/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden bu eğitim bilgilerini seçerek 17 Ağustos 2020 tarihi saat 16:00'ya kadar onaylamaları gerekmektedir.

Adayların bireysel olarak veya yükseköğretim kurumlarının doğrudan Merkezimize yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri kabul edilmeyecek ve cevaplandırılmayacaktır.

Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 17 Ağustos 2020 tarihinde saat 16.00'da sona erecek olup adayların bu tarihler arasında yapmış olduğu son seçim dikkate alınacak ve bu eğitim bilgisine göre değerlendirme işlemleri yapılacaktır.

2020-DGS'ye başvuran tüm adayların eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 17 Ağustos 2020 tarihinde saat 16.00'da sona erecek olup, bu tarihler arasında yapmış olduğu son seçim önem arz etmektedir. ÖBP' ye ilişkin işlemlerin yapıldığı tarihte adayın aktif olan tek bir eğitim bilgisi varsa, bu eğitim bilgisi kullanılacaktır. Bu tarihte adayın birden fazla eğitim bilgisi varsa ve başvuruda seçmiş olduğu eğitim bilgisi, bu eğitim bilgileri arasında ise adayın bu eğitim bilgisi kullanılacaktır (Onay işlemi yapan veya yapmayan tüm adaylar için başvuruda kullanılan eğitim bilgisinin son eğitim bilgileri arasında olup olmadığının anlaşılmasında; ön lisans alan bilgisi kullanılacaktır.) Adayın başvuruda kullandığı eğitim bilgisi bu tarihte aktif eğitim bilgileri arasında bulunmuyor ise adayın en son mezun olduğu eğitim bilgisi kullanılacaktır.''

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