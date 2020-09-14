ÖSYM'den açıklama! KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarına erişim nasıl olur? 2020-KPSS lisans alan bilgisi cevap anahtarına erişim nasıl sağlanır?
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ÖSYM'den açıklama! KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarına erişim nasıl olur? 2020-KPSS lisans alan bilgisi cevap anahtarına erişim nasıl sağlanır?

2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı. KPSS cevap anahtarına nasıl erişilir? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'den açıklama! KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarına erişim nasıl olur? 2020-KPSS lisans alan bilgisi cevap anahtarına erişim nasıl sağlanır?
14.09.2020 14:56 | Son Güncelleme: 14.09.2020 15:01

KPSS devam ederken geçen hafta gerçekleşen KPSS alan bilgisi testlerinin soru kitapçığı ve cevapları açıklandı. KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı hakkında tüm bilgiler haberimizde.

2020-KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SORU KİTAPÇIKLARI YAYINLANDI

Konu ile ilgili yapılan açıklamada;

"12 - 13 Eylül 2020 tarihlerinde uygulanan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Testlerinin (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 14 Eylül 2020 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir." denildi

ÖSYM'den açıklama!

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tüm heyecanı ile KPSS devam ediyor. ÖSYM takvimine göre KPSS sonuçları 22 Ekim'de ÖSYM üzerinden erişime açılacak. Adaylar KPSS sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

KPSS SORU KİTAĞÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI ERİŞİM İÇİN TIKLAYINIZ!

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