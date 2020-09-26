ÖSYM'den 2020-YDS adaylarına 'saat' uyarısı
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ÖSYM'den 2020-YDS adaylarına 'saat' uyarısı

26.09.2020 13:59 | Son Güncelleme: 26.09.2020 14:06
ÖSYM'den 2020-YDS adaylarına 'saat' uyarısı

ÖSYM'den 2020-YDS adaylarına 'saat' uyarısıÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, yarın yapılacak 2020-Yabancı Dil Sınavı (YDS) adaylarının saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağını duyurdu.

ÖSYM'den 2020-YDS adaylarına 'saat' uyarısı

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, yarın yapılacak 2020-Yabancı Dil Sınavı (YDS) adaylarının saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağını duyurdu.

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "27 Eylül'de uygulanacak olan 2020-YDS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Adayın, sınava girebilmesi için sınava giriş belgesine ek olarak; nüfus cüzdanını, T.C kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur. Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecektir" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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