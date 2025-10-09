ÖSYM çöktü mü, AİS aday işlemleri sayfasında sorun var mı 10 Ekim Cuma?

Özellikle tercih dönemlerinde, sonuç açıklama günlerinde veya sınav giriş belgelerinin erişime açıldığı zamanlarda adaylar tarafından sık sık "Ösym çöktü mü?", "AİS giriş yapamıyorum" gibi sorular sosyal medyada gündem oluyor. Peki, gerçekten bir çökme yaşanıyor mu, yoksa yoğunluk kaynaklı erişim sıkıntıları mı söz konusu?

ÖSYM SİSTEMİ ÇÖKTÜ MÜ?

Son günlerde adayların sıkça dile getirdiği "Ösym çöktü" iddialarının gerçeği yansıtmadığı görüldü. Ösym'nin resmî internet sitesi ve Aday İşlemleri Sistemi (AİS) normal şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Zaman zaman özellikle sınav sonuçlarının açıklandığı saatlerde yaşanan erişim yoğunluğu nedeniyle adaylar sayfalara girmekte güçlük çekebiliyor.

AİS NEDİR, NEDEN ÖNEMLİDİR?

AİS (Aday İşlemleri Sistemi), Ösym'nin dijital platformudur ve adayların tüm işlemlerini çevrim içi olarak yapabilmesini sağlar. Bu sistem üzerinden;

• Sınav başvuruları yapılır,

• Sınav ücretleri yatırılır,

• Giriş belgeleri alınır,

• Sınav sonuçları öğrenilir,

• Tercihler yapılır.

Dolayısıyla AİS'te yaşanan kısa süreli erişim sorunları bile adayların gündelik planlarını etkileyebilir. Bu nedenle sosyal medyada sistemle ilgili küçük bir aksaklık bile geniş yankı bulur.

ERİŞİM SORUNLARININ NEDENİ YOĞUNLUK

Ösym, yılda milyonlarca adaya sınav hizmeti sunuyor. KPSS, YKS, DGS, ALES, TUS ve daha birçok sınavın sonuçlarının aynı anda milyonlarca kişi tarafından sorgulanması sistem üzerinde olağanüstü bir trafik oluşturabiliyor. Bu yoğunluk sırasında sayfanın geç açılması veya giriş ekranında hata alınması, çoğu zaman "Ösym çöktü" şeklinde yorumlanıyor.

Oysa gerçekte sistem çökmüyor; sadece yoğunluk nedeniyle gecikmeli yanıt veriyor. Kısa bir süre sonra trafik normale döndüğünde adaylar tekrar rahatlıkla erişim sağlayabiliyor.

ÖSYM VE AİS'E ERİŞİMDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Adayların sorun yaşamaması için dikkat etmesi gereken bazı noktalar şunlar:

1. Resmî siteyi kullanın: ÖSYM ile ilgili işlemler sadece ais.osym.gov.tr üzerinden yapılır. Farklı sitelere yönlendiren linklere itibar etmeyin.

2. Yoğun saatleri bekleyin: Sonuç açıklandığı ilk dakikalarda sistem yavaş olabilir. Birkaç saat sonra giriş yapmak daha kolaydır.

3. Tarayıcı ve internet kontrolü yapın: Kimi zaman sorun adayın kendi bağlantısından kaynaklanabilir.

ÖSYM SİSTEMİNİN GÜVENLİĞİ

ÖSYM, yıllardır dijital altyapısını güçlendirmek için yatırımlar yapıyor. Adayların kişisel verilerinin korunması, sınav güvenliği ve veri tabanlarının güvenliği için yüksek standartlar uygulanıyor. Sistem çökmesi gibi durumların önüne geçmek için sürekli bakım ve güncellemeler yapılıyor. Bu nedenle gerçek bir "çökme" yaşanması oldukça nadir bir durumdur.

ÖSYM ÇÖKMEDİ, YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Özetle; "ÖSYM çöktü mü?" sorusunun yanıtı hayır. AİS sistemi çalışmaya devam ediyor. Adayların zaman zaman yaşadığı erişim sorunları tamamen yoğunluktan kaynaklanıyor. Resmî açıklama yapılmadıkça paniğe kapılmaya gerek yok. Birkaç dakika bekledikten sonra sistem yeniden sorunsuz şekilde kullanılabiliyor.

Türkiye'de her yıl milyonlarca öğrencinin geleceğini şekillendiren ÖSYM'nin altyapısı güçlüdür ve bu nedenle adayların sınav süreçlerinde güvende olduklarını bilmesi önemlidir.