ÖSYM Başkanı Aygün, YKS'ye girecek adaylara başarılar diledi
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ÖSYM Başkanı Aygün, YKS'ye girecek adaylara başarılar diledi

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS'ye girecek adaylara başarılar diledi
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2021-YKS) girecek adaylara başarılar diledi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2021-YKS) girecek adaylara başarılar diledi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, YKS adaylarının ailelerine seslendiğini belirtti.

Gençlerin elinden gelenin en iyisini yapacağına yürekten inandığını kaydeden Aygün, "Sonuçlar nasıl olursa olsun evlatlarımızın yanında olmalıyız. Her bireyin hayatta başarılı olacağı bir alan vardır. Gençlerimize güvenelim ve bu güveni onlara hissettirelim." ifadelerini kullandı.

Aygün, YKS'ye girecek adaylara başarı dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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