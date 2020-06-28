ÖSYM Başkanı Aygün: YKS'nin tüm oturumları başarıyla tamamlandı
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ÖSYM Başkanı Aygün: YKS'nin tüm oturumları başarıyla tamamlandı

ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tüm oturumlarının başarıyla tamamlandığını bildirdi.

ÖSYM Başkanı Aygün: YKS'nin tüm oturumları başarıyla tamamlandı
28.06.2020 18:58 | Son Güncelleme: 28.06.2020 19:02

ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tüm oturumlarının başarıyla tamamlandığını bildirdi.

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS'nin bütün oturumlarının tamamlanmasının ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Aygün, "2020-YKS'nin tüm oturumları başarıyla tamamlanmıştır. Bu hassas süreçte, böyle büyük bir organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

ANKARA, -


Kaynak: DHA

Manşet

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