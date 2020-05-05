ÖSYM Başkanı Aygün: YKS'nin her oturumunda maske ve dezenfektan dağıtılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ÖSYM Başkanı Aygün: YKS'nin her oturumunda maske ve dezenfektan dağıtılacak

ÖSYM Başkanı Aygün: YKS'nin her oturumunda maske ve dezenfektan dağıtılacak
05.05.2020 16:48 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:48

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, "YKS'nin her oturumunda ve MSÜ'de adaylarımıza görevlilerimiz tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacaktır.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, "YKS'nin her oturumunda ve MSÜ'de adaylarımıza görevlilerimiz tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. Sınav salonlarında oturma düzenleri sosyal mesafe mümkün olduğunca gözetilerek oluşturulacaktır" dedi.

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'daki hesabından, koronavirüse karşı sınavlarda uygulanacak önlemlere ilişkin açıklama yaptı. Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) her oturumunda ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) adaylarına sınav binası girişlerinde, görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacağını belirtti. İsteyen adayların da dezenfektan veya kolonyayı yanlarında getirebileceğini aktaran Aygün, şunları kaydetti: "Sınav görevlilerimize de maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacaktır. Adaylar sınav binalarına girerken, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecektir. Sınav salonlarında oturma düzenleri sosyal mesafe mümkün olduğunca gözetilerek oluşturulacaktır. Yeni sınav uygulama süreçleriyle ilgili olarak sınav görevlilerimize gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır." 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı Haberler
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim Haberler
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi Haberler
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi
Yoğun bakımda korona hastası kalmayınca sağlıkçılar müzik eşliğinde kutlama yaptı Haberler
Yoğun bakımda korona hastası kalmayınca sağlıkçılar müzik eşliğinde kutlama yaptı
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü Haberler
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi Haberler
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
Eşini bıçaklayarak öldüren 70 yaşındaki adam, balkondan atlayarak canına kıydı
Eşini bıçaklayarak öldüren 70 yaşındaki adam, balkondan atlayarak canına kıydı
Ticaret merkezinde sır ölüm! 12. kattan düşen genç hayatını kaybetti
Ticaret merkezinde sır ölüm! 12. kattan düşen genç hayatını kaybetti
Ankaragücü'nde koronavirüs testi pozitif çıkan ismin Ricardo Faty olduğu ortaya çıktı
Ankaragücü'nde koronavirüs testi pozitif çıkan ismin Ricardo Faty olduğu ortaya çıktı
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Venezuela'da darbe yapmak için ülkeye giren 8 yabancı gözaltına alındı
Venezuela'da darbe yapmak için ülkeye giren 8 yabancı gözaltına alındı
ABD'nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
ABD'nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
Özdil'in villası için savcılık da inceleme başlattı, kaçak bölümler yıkılacak
Özdil'in villası için savcılık da inceleme başlattı, kaçak bölümler yıkılacak
Karantinadaki çocuklar, oyun özlemini camdan cama 'isim-şehir' oynayarak gideriyor
Karantinadaki çocuklar, oyun özlemini camdan cama ''isim-şehir'' oynayarak gideriyor
Ülkemizdeki Suriyeli sayısı 3 milyon 580 bin olarak kayıtlara geçti
Ülkemizdeki Suriyeli sayısı 3 milyon 580 bin olarak kayıtlara geçti
11 Mayıs öncesi berberlerin randevuları şimdiden doldu
11 Mayıs öncesi berberlerin randevuları şimdiden doldu
Bahçeli: Kim darbeyi aklından geçiriyorsa, bedeline katlanmayı da göze almalıdır
Bahçeli: Kim darbeyi aklından geçiriyorsa, bedeline katlanmayı da göze almalıdır
Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz ameliyat olacak
Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz ameliyat olacak
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1338 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1338 kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'da 2015 yılında boşaltılan Orduevi için yıkım kararı alındı
Diyarbakır'da 2015 yılında boşaltılan Orduevi için yıkım kararı alındı
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Kemal Kılıçdaroğlu, darbe söylentilerine tepki gösterdi: Ne darbesi Allah Aşkına
Kemal Kılıçdaroğlu, darbe söylentilerine tepki gösterdi: Ne darbesi Allah Aşkına
Burak Yılmaz'dan 'Oruç tutuyor musun?' sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum
Burak Yılmaz'dan "Oruç tutuyor musun?" sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS'de her öğrenci kendi okulunda sınava girecek
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS'de her öğrenci kendi okulunda sınava girecek
Davutoğlu, darbe iması yapan CHP'lilere sert çıktı: Demokrasi düşmanları
Davutoğlu, darbe iması yapan CHP'lilere sert çıktı: Demokrasi düşmanları
Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti
Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu
HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık'la ilgili açıklama yaptı
HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık'la ilgili açıklama yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Mehmet Cahit Turhan
Magazin Sibel Can Bülent Ersoy Demet Akalın Gülşen Yüksel
Spor Falcao Can Bartu Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Nenad Bjelica
Daha Fazla Mayıs Ankara Haziran Futbolcu
Şu an buradasınız: ÖSYM Başkanı Aygün: YKS'nin her oturumunda maske ve dezenfektan dağıtılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 18:12:00. #1.14#
title