ÖSYM Başkanı Aygün: YKS'nin her oturumunda maske ve dezenfektan dağıtılacak

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, "YKS'nin her oturumunda ve MSÜ'de adaylarımıza görevlilerimiz tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacaktır.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, "YKS'nin her oturumunda ve MSÜ'de adaylarımıza görevlilerimiz tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. Sınav salonlarında oturma düzenleri sosyal mesafe mümkün olduğunca gözetilerek oluşturulacaktır" dedi.

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'daki hesabından, koronavirüse karşı sınavlarda uygulanacak önlemlere ilişkin açıklama yaptı. Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) her oturumunda ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) adaylarına sınav binası girişlerinde, görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacağını belirtti. İsteyen adayların da dezenfektan veya kolonyayı yanlarında getirebileceğini aktaran Aygün, şunları kaydetti: "Sınav görevlilerimize de maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacaktır. Adaylar sınav binalarına girerken, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecektir. Sınav salonlarında oturma düzenleri sosyal mesafe mümkün olduğunca gözetilerek oluşturulacaktır. Yeni sınav uygulama süreçleriyle ilgili olarak sınav görevlilerimize gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır."

Kaynak: DHA