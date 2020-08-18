ÖSYM Başkanı Aygün: YDS'ye 19-20 Ağustos'ta yeniden başvuru alınacak ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-YDS (Yabancı Dil Sınavı) için 19-20 Ağustos'ta yeniden başvuru alınacağını açıkladı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-YDS (Yabancı Dil Sınavı) için 19-20 Ağustos'ta yeniden başvuru alınacağını açıkladı.

ÖSYM Başkanı Aygün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, 2020-YDS için 19-20 Ağustos tarihlerinde yeniden başvuru alınacaktır. Ayrıca daha önce 2020-YDS başvurusu bulunan adaylarımız da sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim" dedi.

ANKARA, -

Kaynak: DHA