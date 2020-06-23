ÖSYM Başkanı Aygün: "Sınav günleri toplu taşıma araçlarının yeterli sayıda hizmet vermeleri, sınav... ÖSYM Başkanı Aygün: "Sınav günleri toplu taşıma araçlarının yeterli sayıda hizmet vermeleri, sınav binalarının olduğu bölgelere daha sık seferler düzenlenmesi belediyeler tarafından sağlanacaktır.

ÖSYM Başkanı Aygün: "Sınav günleri toplu taşıma araçlarının yeterli sayıda hizmet vermeleri, sınav binalarının olduğu bölgelere daha sık seferler düzenlenmesi belediyeler tarafından sağlanacaktır." Kaynak: AA