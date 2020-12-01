ÖSYM Başkanı Aygün: "Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek."
01.12.2020 15:33 | Son Güncelleme: 01.12.2020 15:33
ÖSYM Başkanı Aygün: "Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek.
ÖSYM Başkanı Aygün: "Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap