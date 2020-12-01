ÖSYM Başkanı Aygün: "Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek."
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ÖSYM Başkanı Aygün: "Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek."

01.12.2020 15:33 | Son Güncelleme: 01.12.2020 15:33
ÖSYM Başkanı Aygün:

ÖSYM Başkanı Aygün: "Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek.

ÖSYM Başkanı Aygün: "Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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