ÖSYM Başkanı Aygün: "Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ÖSYM Başkanı Aygün: "Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı"

15.12.2020 16:05 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:09
ÖSYM Başkanı Aygün:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını bildirdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 1-7 Aralık'ta tercihlerini aldıkları "KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme" sonuçlarına "http://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabileceğini belirtti.

Aygün, sonuçların sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.

ÖSYM tarafından 7 bini hemşire olmak üzere 12 bin sözleşmeli sağlık personeline ilişkin yerleştirme işlemi yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

İlgili Haberler

Sağlık Bakanlığı: Karantina süresinin düşürülmesi uluslararası güncellemelere paralel olarak yapıldı
Sağlık Bakanlığı: Karantina süresinin düşürülmesi uluslararası güncellemelere paralel olarak yapıldı
FETÖ'nün Sağlık Bakanlığı yapılanması soruşturmasında 10 gözaltı kararı
FETÖ'nün Sağlık Bakanlığı yapılanması soruşturmasında 10 gözaltı kararı
Belediye Başkanı Gürkan, otomobil çarpması sonucu yaralanan kedi hakkında bilgi aldı
Belediye Başkanı Gürkan, otomobil çarpması sonucu yaralanan kedi hakkında bilgi aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Fahrettin Altun Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Öykü Çelik İrem Derici Hakan Taşıyan Ayşegül Yıldız
Spor Neymar Erol Bulut Kylian Mbappe Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kız Çocuk S 400 Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ÖSYM Başkanı Aygün: "Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı" | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 16:13:59. #1.14#
title