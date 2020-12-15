ÖSYM Başkanı Aygün: "Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı"

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 1-7 Aralık'ta tercihlerini aldıkları "KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme" sonuçlarına "http://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabileceğini belirtti.

Aygün, sonuçların sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.

ÖSYM tarafından 7 bini hemşire olmak üzere 12 bin sözleşmeli sağlık personeline ilişkin yerleştirme işlemi yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun