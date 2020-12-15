ÖSYM Başkanı Aygün: "Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http: //sonuc.osym.gov.tr adresimizde açıklanmıştır."
15.12.2020 15:41 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:41
ÖSYM Başkanı Aygün: "Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizde açıklanmıştır.
ÖSYM Başkanı Aygün: "Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizde açıklanmıştır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş