ÖSYM Başkanı Aygün: Hazırlıklarımızı tamamladık
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ÖSYM Başkanı Aygün: Hazırlıklarımızı tamamladık

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, hafta sonu gerçekleştirilecek 2020-YKS'ye ilişkin, "Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda gerekli tedbirleri aldık, hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.

ÖSYM Başkanı Aygün: Hazırlıklarımızı tamamladık
25.06.2020 20:44 | Son Güncelleme: 25.06.2020 20:47

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, hafta sonu gerçekleştirilecek 2020-YKS'ye ilişkin, "Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda gerekli tedbirleri aldık, hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, hafta sonu gerçekleştirilecek 2020-YKS'ye ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Aygün, "Hafta sonu gerçekleştireceğimiz 2020-YKS için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda gerekli tedbirleri aldık, hazırlıklarımızı tamamladık. Sınava katılacak bütün adaylarımıza başarılar, sınav görevlilerimize de kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı. 

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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