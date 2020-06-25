ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS öncesi bilgilendirici animasyon
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ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS öncesi bilgilendirici animasyon

ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS öncesi bilgilendirici animasyon Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi BaşkanıHalis Aygün, hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavıöncesinde korona virüse karşı alınan tedbirleri anlatan bir animasyon paylaştı.

25.06.2020 20:51 | Son Güncelleme: 25.06.2020 21:00

ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS öncesi bilgilendirici animasyon

ANKARA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi BaşkanıHalis Aygün, hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavıöncesinde korona virüse karşı alınan tedbirleri anlatan bir animasyon paylaştı.

ÖSYM Başkanı Aygün sosyal medya hesabından hafta sonu gerçekleştirilecek olan YKS öncesinde koronavirüse karşı öğrencilerin ve velilerin ne yapmalarını gerektiren bilgilendirici bir animasyon paylaştı.

Aygün yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hafta sonu gerçekleştireceğimiz 2020-YKS için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda gerekli tedbirleri aldık, hazırlıklarımızı tamamladık. Sınava katılacak bütün adaylarımıza başarılar, sınav görevlilerimize de kolaylıklar diliyorum."

ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS öncesi bilgilendirici animasyon

Kaynak: İHA

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