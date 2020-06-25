ÖSYM Başkanı Aygün'den animasyonlu YKS paylaşımı Açıklaması
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ÖSYM Başkanı Aygün'den animasyonlu YKS paylaşımı Açıklaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda gerekli tedbirleri aldıklarını, hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

ÖSYM Başkanı Aygün'den animasyonlu YKS paylaşımı Açıklaması
25.06.2020 20:49 | Son Güncelleme: 25.06.2020 20:52

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda gerekli tedbirleri aldıklarını, hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

Aygün, 27-28 Haziran'da yapılacak YKS ile ilgili hazırlanan bilgilendirici animasyonu Twitter hesabından paylaştı.

Prof. Dr. Aygün, paylaşımda "Hafta sonu gerçekleştireceğimiz 2020-YKS için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda gerekli tedbirleri aldık, hazırlıklarımızı tamamladık. Sınava katılacak bütün adaylarımıza başarılar, sınav görevlilerimize de kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşılan bilgilendirici animasyonda şu bilgilere yer verildi:

"Sınav öncesi tüm sınav merkezlerimiz dezenfekte edilecektir. Sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçesine alınmayacaktır. Bu yüzden yalnızca bir yakınınızla gelmelisiniz. Okul bahçeleri girişinde ve önünde kümelenmenin önlenmesi için ailelerin adayları bıraktıktan sonra bu alanlardan ayrılmaları önem arz etmektedir. Sınav öncesi maske ve dezenfektan dağıtımı ÖSYM tarafından yapılacağı gibi isterseniz kendi maske ve dezenfektanınızla da sınava girebilirsiniz.

Sınav başlangıç saatinden 1 saat 15 dakika öncesinde sınav binasında olmalısınız. Adaylar sabah oturumlarında saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmadan sınava giremeyeceğinizi unutmayınız. Kovid-19 teşhisi konmuş ya da belirtileri gösteren adaylarımız ÖSYM Başkanlığına iletmelidirler. Bu durumdaki adaylar yedek sınav binalarında ayrı salonlara atanacaktır."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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