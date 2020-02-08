ÖSYM Başkanı Aygün'den Akdeniz Üniversitesine ziyaret
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Akdeniz Üniversitesini ziyaret etti.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Akdeniz Üniversitesini ziyaret etti.
Bazı temaslarda bulunmak üzere Antalya'ya gelen Aygün, bir otelde düzenlenen, "2020 ÖSYM Sınav Koordinatörleri Toplantısı"na katıldı.
Akdeniz Üniversitesinin yerleşkesini de gezen Aygün, Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal'ı makamında ziyaret etti.
Ünal'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Aygün, Akdeniz Üniversitesinin Türkiye'deki en güzel kampüslerden birine sahip olduğunu belirtti.