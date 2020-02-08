ÖSYM Başkanı Aygün'den Akdeniz Üniversitesine ziyaret
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ÖSYM Başkanı Aygün'den Akdeniz Üniversitesine ziyaret

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Akdeniz Üniversitesini ziyaret etti.

08.02.2020 18:30 | Son Güncelleme: 08.02.2020 18:30
ÖSYM Başkanı Aygün'den Akdeniz Üniversitesine ziyaret

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. , Üniversitesini ziyaret etti.

Bazı temaslarda bulunmak üzere 'ya gelen Aygün, bir otelde düzenlenen, "2020 ÖSYM Sınav Koordinatörleri Toplantısı"na katıldı.

Akdeniz Üniversitesinin yerleşkesini de gezen Aygün, Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal'ı makamında ziyaret etti.

Ünal'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Aygün, Akdeniz Üniversitesinin Türkiye'deki en güzel kampüslerden birine sahip olduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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