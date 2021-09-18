ÖSYM Başkanı Aygün, ALES'e girecek adaylara başarı diledi - Haberler
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ÖSYM Başkanı Aygün, ALES'e girecek adaylara başarı diledi

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
ÖSYM Başkanı Aygün, ALES'e girecek adaylara başarı diledi

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu yıl ikincisi yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021-ALES/2) girecek adaylara, başarı ve kolaylıklar dileğinde bulundu.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu yıl ikincisi yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021-ALES/2) girecek adaylara, başarı ve kolaylıklar dileğinde bulundu.

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu yıl ikincisini gerçekleştireceğimiz Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını (2021-ALES/2) yarın 81 ilde 90 sınav merkezinde uygulayacağız. Sınava katılacak tüm adaylarımıza başarılar, sınavda görev alacak sınav görevlilerimize de kolaylıklar dilerim." ifadelerini kullandı.

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri
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Haber: ÖSYM Başkanı Aygün, ALES'e girecek adaylara başarı diledi - Haberler
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