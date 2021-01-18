ÖSYM 2021 yılı sınav takviminin açıklandığını duyurdu

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabı üzerinden 2021 yılı sınav takvimine ilişkin bilgiyi paylaştı.

Aygün'ün sınav takvimi ile ilgili açıklamasında şunları kaydetti: ''2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2021 Yılı Sınav Takvimine http://osym.gov.tr internet sitemizden erişebilirsiniz. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır. Adaylarımıza başarılar dilerim.''

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap