ÖSYM 2021 yılı sınav takviminin açıklandığını duyurdu
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ÖSYM 2021 yılı sınav takviminin açıklandığını duyurdu

18.01.2021 16:29 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:50
ÖSYM 2021 yılı sınav takviminin açıklandığını duyurdu

ÖSYM Başkanı Aygün, 2021 yılı sınav takviminin açıklandığını duyurdu. Sınav takvimine ÖSYM'nin "https://www.osym.gov.tr/" adresi üzerinden erişilebilecek.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabı üzerinden 2021 yılı sınav takvimine ilişkin bilgiyi paylaştı.

Aygün'ün sınav takvimi ile ilgili açıklamasında şunları kaydetti: ''2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2021 Yılı Sınav Takvimine http://osym.gov.tr internet sitemizden erişebilirsiniz. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır. Adaylarımıza başarılar dilerim.''

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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