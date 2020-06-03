ÖSYM Başkan Yardımcısı Ceylan'dan 'YKS' ve 'MSÜ' sınav başvurusu açıklaması
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ÖSYM Başkan Yardımcısı Ceylan'dan 'YKS' ve 'MSÜ' sınav başvurusu açıklaması

ÖSYM Başkan Yardımcısı Cengiz Ceylan, TBMM Dilekçe Alt Komisyonu'nda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı başvurusunda sorun yaşayanlar ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu sabah itibarıyla bir çözüm yolu bulduk.

ÖSYM Başkan Yardımcısı Ceylan'dan 'YKS' ve 'MSÜ' sınav başvurusu açıklaması
03.06.2020 20:38 | Son Güncelleme: 03.06.2020 20:38

ÖSYM Başkan Yardımcısı Cengiz Ceylan, TBMM Dilekçe Alt Komisyonu'nda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı başvurusunda sorun yaşayanlar ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu sabah itibarıyla bir çözüm yolu bulduk. İnşallah bu ayın 4'ü itibarıyla bu arkadaşlarımız yeniden kayıt yaptırabilecek" dedi.

TBMM Dilekçe Alt Komisyonu AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü başkanlığında toplandı. TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Karma Alt Komisyonu'nda, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) tavsiye kararlarına uyan ve uymayan kurumların temsilcilerini dinledi. Toplantıda, YKS ve MSÜ sınavına başvuran ve başvuru sırasında sınav ücretini internet üzerinden ödeyen ancak ödeme gerçekleşmediği için kayıt işlemini tamamlayamayanların başvuru hakkı gündeme geldi.

'YENİDEN KAYIT YAPTIRABİLECEKLER'Kamu Denetçisi Arif Dülger, mağduriyetler sonucu KDK'ya yapılan başvurular üzerine ÖSYM'ye bu konuda tavsiye kararında bulunulduğunu açıkladı. Komisyona katılan, ÖSYM Başkan Yardımcısı Cengiz Ceylan ise bazı adayların ödeme aşamasında işlemi gerçekleştirdikten sonra olumlu ya da olumsuz şekilde gelen uyarıyı görmeden sistemi kapattıklarını söyleyerek, sıkıntının bundan kaynaklandığını belirtti. Ceylan, "Bu sabah itibarıyla bir çözüm yolu bulduk. İnşallah bu ayın 4'ü itibarıyla bu arkadaşlarımız yeniden kayıt yaptırabilecek. Ödemelerini de yapabilecekler" açıklamasında bulundu.

Ceylan, komisyon üyelerinin soruları üzerine yaklaşık 2 bin kişinin başvuru yapabileceğini, bankacılık sistemi üzerinden ödeme girişiminde bulunan herkese bu hakkın tanınacağını aktardı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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