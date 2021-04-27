ÖSYM: ALES, 2021 takviminde ilan edilen 2 Mayıs'ta gerçekleştirilecek

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/1), 2021 yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilen 2 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirileceği bildirildi.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/1), 2021 yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilen 2 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirileceği bildirildi.

ÖSYM'nin internet sitesinden, 2021-ALES/1'e katılacak adaylar ve sınav görevlilerine ilişkin açıklama yapıldı.

"2021-ALES/1, 2021 yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilen 2 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecektir." ifadesine yer verilen duyuruda, İçişleri Bakanlığının yayımladığı Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi kapsamında, ALES/1'e katılacak adayların ve bu kişilerin yanlarında bulunan bir refakatçinin sınava giriş belgelerini; sınav görevlilerinin ise görevlendirme belgelerini yanlarında bulundurmak kaydıyla sınav günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacakları hatırlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap