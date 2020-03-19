ÖSYM açıkladı: Sınav tarihleri değişti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› ÖSYM açıkladı: Sınav tarihleri değişti - Haberler
Güncel

ÖSYM açıkladı: Sınav tarihleri değişti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında sınav tarihlerinin değiştirildiğini açıkladı.

19.03.2020 11:15 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:15
ÖSYM açıkladı: Sınav tarihleri değişti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında sınav tarihlerinin değiştirildiğini açıkladı.

Kovid-19 salgınının Türkiye'de de görülmesi sonrasında tedbirler arttırıldı. Türkiye genelinde çok sayıda kişinin gireceği Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG/1), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ertelendi. ÖSYM'nin sınav takvimi güncellenerek osym.gov.tr internet adresinde yayımlandı. Buna göre e-YDS/4'ün 2 Mayıs'ta, MSÜ'nün 3 Mayıs'ta, ALES/1'in 10 Mayıs'ta, e-YDS/5'in 16 Mayıs'ta, YDS/1'in 17 Mayıs'ta, ALES/2'nin 16 Ağustos'ta, İSG/1'in 29 Ağustos'ta, EKPSS'nin 20 Eylül'de, DİB-MBSTS'nin 3 Ekim'de yapılacağı açıklandı.

(Emin Kuvat/İHA)

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüs sonrası AVM'lerin kapatılması tavsiye edildi Haberler
Koronavirüs sonrası AVM'lerin kapatılması tavsiye edildi
Bir Avrupa ülkesinde daha koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti Haberler
Bir Avrupa ülkesinde daha koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti
İnfial yaratan virüs videosunun ardından başhekimlik harekete geçti Haberler
İnfial yaratan virüs videosunun ardından başhekimlik harekete geçti
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili dünyanın beklediği haberi verdi Haberler
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili dünyanın beklediği haberi verdi
'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu Haberler
"Virüslüyüm" diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu
Görüntü Türkiye'den! Yetkililer kapı kapı dolaşıp vatandaşı uyarıyor Haberler
Görüntü Türkiye'den! Yetkililer kapı kapı dolaşıp vatandaşı uyarıyor
'Paniğe kapılmayın' sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Koronavirüse karşı 'Türk Işın Tedavisi' klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
İBB Başkanı İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları duyurdu
İBB Başkanı İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları duyurdu
Son dakika: Avusturya'da 28 yaşındaki Türk kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Son dakika: Avusturya'da 28 yaşındaki Türk kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Öğrenci yurtlarında karantinada tutulanlara ücretsiz dağıtılan malzemeler belli oldu
Öğrenci yurtlarında karantinada tutulanlara ücretsiz dağıtılan malzemeler belli oldu
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
İspanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi
İspanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi
ABD, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına biner dolar verecek
ABD, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına biner dolar verecek
Karantinadaki vatandaşların yurtta, yakınlarının ise çevrede bekleyişi devam ediyor
Karantinadaki vatandaşların yurtta, yakınlarının ise çevrede bekleyişi devam ediyor
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 104'e yükseldi
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 104'e yükseldi
İtalya'da yaşayan Türk öğrenciden koronavirüs uyarısı: Lütfen durumu hafife almayın
İtalya'da yaşayan Türk öğrenciden koronavirüs uyarısı: Lütfen durumu hafife almayın
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında en düşük emekli maaşı 1.500 TL olacak
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında en düşük emekli maaşı 1.500 TL olacak
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu
Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı
Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
GS Store mağazaları, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldı
GS Store mağazaları, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldı
Son dakika: ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 9 sınavın tarihini erteledi
Son dakika: ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 9 sınavın tarihini erteledi
İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu
İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu
'Paniğe gerek yok' uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı
İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı
Son dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor
Son dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Vladimir Putin Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Emrah Yalın Tom Hanks Serdar Ortaç
Spor Burak Yılmaz Bülent Korkmaz Bülent Korkmaz Fernando Muslera Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Kadın İspanya Vatandaş
Şu an buradasınız: ÖSYM açıkladı: Sınav tarihleri değişti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 11:26:49. #1.14#
title