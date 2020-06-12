ÖSYM, 451 bin adayın gireceği 2020-MSÜ sınavı için hazırlıkları tamamladı
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ÖSYM, 451 bin adayın gireceği 2020-MSÜ sınavı için hazırlıkları tamamladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 451 bin 272 adayın gireceği 14 Haziran Pazar günü yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) için hazırlıkları tamamladıklarını bildirdi.

ÖSYM, 451 bin adayın gireceği 2020-MSÜ sınavı için hazırlıkları tamamladı
12.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:16

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 451 bin 272 adayın gireceği 14 Haziran Pazar günü yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) için hazırlıkları tamamladıklarını bildirdi.

Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek MSÜ'nün 81 ildeki 94 sınav merkezinde gerçekleştirileceğini ve sınava 451 bin adayın gireceğini ifade etti.

ÖSYM Başkanı Aygün, sınavın saat 10.00'da başlayacağını ve sınavda adaylara, 120 sorudan oluşan test uygulanacağını ve 135 dakika süre tanınacağını belirtti.

Bu yıl uygulanacak tüm basılı sınavlarda olduğu gibi 2020-MSÜ'de de kimliğini kaybeden ve/veya nüfus cüzdanında fotoğrafı bulunmayan adayların mağdur olmaması için sınav yapılan illerde nüfus müdürlüklerinin sınav günü açık tutulacağını söyleyen Aygün, açık nüfus müdürlüklerinin listesinin ÖSYM'nin internet sitesinde yer aldığını aktardı.

Sınava girecek tüm adaylara başarılar dileyen Aygün, adaylara, sınav saatinden 1 saat 15 dakika önce sınav binaları önünde hazır olmaları gerektiğini hatırlattı.

Koronavirüse karşı dezenfeksiyon işlemleri tamamlandı

ÖSYM olarak sınav için tüm hazırlıkları tamamladıklarını bildiren ÖSYM Başkanı Aygün, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri şöyle anlattı:

"Sınavın gerçekleştirileceği 81 ilde bulunan 94 sınav merkezindeki sınav binaları detaylı olarak temizlendi ve dezenfekte edildi.

Sınav binalarının bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacak. Sınav binasına girişte, bina içerisinde ve sınav binasından çıkışta adayların sosyal mesafeyi korumaları için görevliler tarafından yönlendirme yapılacak. Bina girişinde adaylar ve görevlilere el dezenfektanı uygulanacak, maske ve el dezenfektanı dağıtılacak. İsteyen adaylar kendi maske ve dezenfektanlarıyla sınava girebilecekler. Sınav görevlilerinin tamamına lateks eldiven dağıtılacak. Sınav evrakı dağıtan görevliler de lateks eldiven kullanacak. Adaylar, sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecekler."

Adaylara, sosyal mesafenin korunması için sınava en fazla bir yakınlarıyla gelmeleri uyarısında bulunan Aygün, ayrıca adayların sınava giriş belgelerini ve geçerli kimlik belgelerini unutmamaları gerektirdiğini de hatırlattı.

MSÜ'ye başvuru sayısında büyük artış

MSÜ'ye, sınavın ilk kez uygulandığı 2018'de başvuran aday sayısı 300 bin 856 olmuştu. Geçen yıl ise 379 bin 796 aday MSÜ için başvuru yapmıştı.

Sınav sonuçları, 7 Temmuz'da açıklanacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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