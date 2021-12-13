Öğrenciler bu haberi bekliyordu! 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak - Haberler
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Öğrenciler bu haberi bekliyordu! 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak

AA / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı takvimini açıkladı. Buna göre YKS 18-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Türkiye'de milyonlarca öğrencinin merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tarihleri netleşti. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada, sınavların 18- 19 Haziran tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.

BAŞVURULAR ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

ÖSYM Başkanı Halis Aygün resmi hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ÖSYM sınav takviminin yayımlandığını duyurdu. Buna göre 2022 YKS başvuruları şubat ayında başlayacak. Sınav ise haziran ayında düzenlenecek.

Aygün tarafından açıklanan listede YKS ve diğer sınav tarihleri şu şekilde sıralandı:

Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran,

Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran,

Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran,

KPSS TARİHLERİ

2022 KPSS tarihleri:

EKPSSS 24 Nisan,

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,

KPSS ÖABT 14 Ağustos,

KPSS Önlisans 2 Ekim,

KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,

KPSS DHBT 27 Kasım,

2022'DE İLK KEZ UYGULANACAK SINAVLARIN TARİHLERİ

e-YÖKDİL: 14 Mayıs,

MYÖS: 29 Mayıs,

Arabuluculuk Sınavı:26 Haziran,

ALES TARİHLERİ

ALES/1: 17 Nisan,

ALES/2: 21 Ağustos,

ALES/3: 20 Kasım,

YABANCI DİL SINAVLARI

YDS/1: 10 Nisan,

YDS/2: 23 Ekim,

YÖKDİL/1: 13 Mart,

YÖKDİL/2: 28 Ağustos,

Ayrıca 13 Adet e-YDS ve 1 adet e-YÖKDİL uygulanacak.

MSÜ, DGS VE İSG TARİHLERİ

MSÜ:27 Mart,

DGS:3 Temmuz,

İSG/1:15 Mayıs,

İSG/2:11 Aralık,

SAĞLIK BAKANLIĞI SINAVLARI

TUS 1. Dönem: 6 Mart,

TUS 2. Dönem: 4 Eylül,

DUS: 16 Ekim,

EUS: 16 Ekim,

YDUS:18 Aralık,

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün 2022 yılı sınav takvimini açıkladı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün 2022 yılı sınav takvimini açıkladı

AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri

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