"ÖSYM 2021 sınav takvimini açıkladı" başlıklı haberimizin 5 ve 7'nci paragrafında yer alan "temmuz" ifadelerini "ağustos" olarak düzeltip yeniden...

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ni duyurdu.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ni duyurdu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından, sınav takviminin "https://www.osym.gov.tr/" adresinden açıklandığını paylaştı.

ÖSYM'nin açıkladığı "2021 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26-27 Haziran 2021'de yapılacak. Başvuruları 4 Şubat-2 Mart'ta alınacak sınavın sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 11 Temmuz'da yapılacak, sonuçları 12 Ağustos'ta duyurulacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 16 Eylül'de duyurulacak.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 2 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 27 Mayıs'ta açıklanacak. 19 Eylül'de gerçekleştirilecek ALES/2'nin sonuçları 14 Ekim'de, 21 Kasım'da düzenlenecek ALES/3'ün sonuçları da 16 Aralık'ta ilan edilecek.

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL-1) 28 Mart'ta yapılacak, sonuçları ise 20 Nisan'da, 29 Ağustos'ta gerçekleştirilecek YÖKDİL/2'nin sonuçları ise 21 Eylül'de açıklanacak.

Takvime "osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin