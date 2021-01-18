"ÖSYM 2021 sınav takvimini açıkladı" başlıklı haberimizin 5 ve 7'nci paragrafında yer alan "temmuz" ifadelerini "ağustos" olarak düzeltip yeniden...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

"ÖSYM 2021 sınav takvimini açıkladı" başlıklı haberimizin 5 ve 7'nci paragrafında yer alan "temmuz" ifadelerini "ağustos" olarak düzeltip yeniden...

18.01.2021 17:53 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:56

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ni duyurdu.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ni duyurdu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından, sınav takviminin "https://www.osym.gov.tr/" adresinden açıklandığını paylaştı.

ÖSYM'nin açıkladığı "2021 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26-27 Haziran 2021'de yapılacak. Başvuruları 4 Şubat-2 Mart'ta alınacak sınavın sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 11 Temmuz'da yapılacak, sonuçları 12 Ağustos'ta duyurulacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 16 Eylül'de duyurulacak.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 2 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 27 Mayıs'ta açıklanacak. 19 Eylül'de gerçekleştirilecek ALES/2'nin sonuçları 14 Ekim'de, 21 Kasım'da düzenlenecek ALES/3'ün sonuçları da 16 Aralık'ta ilan edilecek.

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL-1) 28 Mart'ta yapılacak, sonuçları ise 20 Nisan'da, 29 Ağustos'ta gerçekleştirilecek YÖKDİL/2'nin sonuçları ise 21 Eylül'de açıklanacak.

Takvime "osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Doğulu Gülben Ergen Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Arda Turan Ersun Yanal Hakan Arslan Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Beşiktaş Otomobil Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "ÖSYM 2021 sınav takvimini açıkladı" başlıklı haberimizin 5 ve 7'nci paragrafında yer alan "temmuz" ifadelerini "ağustos" olarak düzeltip yeniden... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 17:56:23. #1.14#
title