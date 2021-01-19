ÖSYM 2021 ertelenen sınav tarihleri! ÖSYM ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak?

ÖSYM 2021 yılı için ertelenen sınavların yapılacağı tarihleri duyurdu. Buna göre 2020-YDUS sınavı 20 Şubat, 2020 ALES/2 sınavı 21 Şubat, 2020 YÖKDİL/2 sınavı 28 Şubat tarihlerinde yapılacak. Diğer tüm ÖSYM ertelenen sınav tarihlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.