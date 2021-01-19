ÖSYM 2021 ertelenen sınav tarihleri! ÖSYM ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak?
ÖSYM 2021 yılı için ertelenen sınavların yapılacağı tarihleri duyurdu. Buna göre 2020-YDUS sınavı 20 Şubat, 2020 ALES/2 sınavı 21 Şubat, 2020 YÖKDİL/2 sınavı 28 Şubat tarihlerinde yapılacak. Diğer tüm ÖSYM ertelenen sınav tarihlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
ÖSYM ertelenen sınav tarihleri açıklandı. Haberimizden tüm ertelenmiş sınavların yeni yapılacağı tarihleri görebilirsiniz.
ÖSYM TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA
"Ertelenen Sınavların Uygulanacağı Tarihlere İlişkin Açıklama
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 30 Kasım 2020 tarihli toplantısında Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu tedbirler kapsamında 1 Aralık 2020 tarihinde Başkanlığımızca ertelenen sınavların, Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda belirlenen yeni tarihleri aşağıda verilmiştir. Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler yeniden düzenlenebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI"
ÖSYM ERTELENEN SINAV TARİHLERİ
e-YDS 2020/13 (İngilizce) : 20 Şubat 2021
2020 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS) : 20 Şubat 2021
2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) : 21 Şubat 2021
2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı(2020-DİB-MBSTS) : 27 Şubat 2021
2020 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2) : 28 Şubat 2021
2020 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı (2020-Sayıştay Yazılı) : 6-7 Mart 2021
2020 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) : 7 Mart 2021
2020 Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2020-STS Diş Hekimliği) : 7 Mart 2021
2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (2020-DHBT) : 11 Nisan 2021