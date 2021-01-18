ÖSYM 2021'e ertelenen sınavların yeni tarihlerini açıkladı
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ÖSYM 2021'e ertelenen sınavların yeni tarihlerini açıkladı

18.01.2021 17:53 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:57
ÖSYM 2021'e ertelenen sınavların yeni tarihlerini açıkladı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2021 yılına ertelenen sınavların yeni tarihini açıkladı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2021 yılına ertelenen sınavların yeni tarihini açıkladı.

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1 Aralık 2020'de ÖSYM tarafından ertelenen sınavların yeni tarihlerinin belli olduğunu duyurdu.

Buna göre, e-YDS 2020/13 20 Şubat'ta, 2020-YDUS 20 Şubat'ta, 2020-ALES/2 21 Şubat'ta, 2020-DİB-MBSTS 27 Şubat'ta, 2020-YÖKDİL/2 28 Şubat'ta, 2020-Sayıştay Yazılı 6-7 Mart'ta, 2020-DUS/STS 7 Mart'ta, 2020-KPSS DHBT 11 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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