ÖSYM 2021'e ertelenen sınavların yeni tarihlerini açıkladı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2021 yılına ertelenen sınavların yeni tarihini açıkladı.

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1 Aralık 2020'de ÖSYM tarafından ertelenen sınavların yeni tarihlerinin belli olduğunu duyurdu.

Buna göre, e-YDS 2020/13 20 Şubat'ta, 2020-YDUS 20 Şubat'ta, 2020-ALES/2 21 Şubat'ta, 2020-DİB-MBSTS 27 Şubat'ta, 2020-YÖKDİL/2 28 Şubat'ta, 2020-Sayıştay Yazılı 6-7 Mart'ta, 2020-DUS/STS 7 Mart'ta, 2020-KPSS DHBT 11 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap