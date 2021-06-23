ÖSYM 2021 Dgs Sınavı Görev Tercihleri Hk

11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2021-Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için görev tercihleri http://gis. osym. gov. tr sayfasında açılmıştır.

11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2021-Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için görev tercihleri http://gis. osym. gov. tr sayfasında açılmıştır. Sınavda görev almak isteyenler 28 haziran 2021 tarihi saat 10: 00'a kadar sistemden görev talebinde bulunacaklardır.

ÖSYM RİZE SINAV KOORDİNATÖRLÜĞÜ

0464-223-61-26/1753

Kaynak: Habermetre