ÖSYM 2021 ALES/3 Sınavı Görev Tercihleri Hk.

21 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2021-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) için görev tercihleri http://gis. osym. gov. tr sayfasında açılmıştır. Sınavda görev almak isteyenler 08 Kasım 2021 tarihi saat 10: 00'a kadar sistemden görev talebinde bulunacaklardır.

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