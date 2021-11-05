ÖSYM 2021 ALES/3 Sınavı Görev Tercihleri Hk. - Haberler
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ÖSYM 2021 ALES/3 Sınavı Görev Tercihleri Hk.

Habermetre - Haberler | Toplum
ÖSYM 2021 ALES/3 Sınavı Görev Tercihleri Hk.

21 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2021-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) için görev tercihleri http://gis. osym. gov. tr sayfasında açılmıştır.

21 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2021-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) için görev tercihleri http://gis. osym. gov. tr sayfasında açılmıştır. Sınavda görev almak isteyenler 08 Kasım 2021 tarihi saat 10: 00'a kadar sistemden görev talebinde bulunacaklardır.

ÖSYM RİZE SINAV KOORDİNATÖRLÜĞÜ

0464-223-61-26/1753

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