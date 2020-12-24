ÖSYM 2020 KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı! KPSS sonuç sorgulama ekranı! KPSS sınav sonuçlarına nereden bakılır?
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ÖSYM 2020 KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı! KPSS sonuç sorgulama ekranı! KPSS sınav sonuçlarına nereden bakılır?

24.12.2020 12:05 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:08
ÖSYM 2020 KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı! KPSS sonuç sorgulama ekranı! KPSS sınav sonuçlarına nereden bakılır?

Son dakika: ÖSYM 2020-KPSS Ortaöğretim Sonuçları bugün açıklandı. Heyecanlı bekleyişin ardından sınav sonuçları açıklandı. Adaylar sonuç sorgulama ekranına girip sınav sonuçlarını görebilir. Peki 2020-KPSS Ortaöğretim Sonuçlarına nereden bakılır, sonuç sorgulama ekranı açıldı mı?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sınavı sonuçları açıklandı! ÖSYM'nin resmi web sitesine girerek sınav sonuçlarınıza bakabilirsiniz. Peki KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarına nereden ve nasıl bakılır? KPSS sınav sonuçları sorgulama ekranı!

2020 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 22 Kasım 2020'de gerçekleştirilen 2020-KPSS Ortaöğretim sonuçlarını açıkladı. Buna göre "https://sonuc.osym.gov.tr/" sitesine girerek KPSS sınav sonuçlarınıza bakabilirsiniz.

2020 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sınav sonuçlarına bakmak için ÖSYM'nin resmi web sitesi olan "https://sonuc.osym.gov.tr/" sitesine girebilir ve sonuçlarınıza bakabilirsiniz.

ÖSYM 2020 KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı! KPSS sonuç sorgulama ekranı! KPSS sınav sonuçlarına nereden bakılır?

Sonuç sayfasını açtığınızda "2020-KPSS Ortaöğretim Sonuçları" linkine tıklayınız. Ardından aşağıdaki gibi bir ekran gelecek. Buradan da T.C. kimlik numaranızı ve Aday şifrenizi yazarak KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarına bakabilirsiniz.

ÖSYM 2020 KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı! KPSS sonuç sorgulama ekranı! KPSS sınav sonuçlarına nereden bakılır?

2020 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KPSS 2020 ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILMIŞTI?

KPSS 2020 Ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020 Pazar günü yapılmıştı. Buna göre sınav yaklaşık 1 ay sonra açıklanmış oldu.

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