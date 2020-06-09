ÖSYM 2020 DGS başvuruları bugün başlıyor! DGS başvuru işlemleri… Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans programları mezunlarının lisans eğitimine geçişi kapsamında uygulananDGS sınavı için başvurular bugün başlıyor! ÖSYM tarafından 9 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans programları mezunlarının lisans eğitimine geçişi kapsamında uygulanan DGS sınavı için başvurular bugün başlıyor! ÖSYM tarafından 9 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları bu adres üzerinden gerçekleştirilecek.

DGS 2020 SINAVI HANGİ TARİHTE?

ÖSYM'nin son olarak güncellenen sınav takvimine göre 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 9 Ağustos tarihinde yapılacak.

DGS 2020 BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sınava girecek olan adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, ÖSYM'nin resmi internet adresinden ulaşabilirler. Başvurular, elektronik ortamda alınacaktır.

DGS NEDİR?

DGS(Dikey Geçiş Sınavı), 2000 yılından beri meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için ÖSYM tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.

Sınavda uygulanmakta olan testin genel amacı, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesidir.

Sınavın soru sayıları ise 60 sözel 60 sayısal olarak toplamda 120 soru ve 140 dakika olarak sınav süresi belirlenmiştir. Her iki bölüm içinde onar tane mantık sorusu bulunmaktadır.

Bu amaçla hazırlanan sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmaktadır.

Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olmaktadır. Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmekle beraber, yanlışlar ilgili bölümün doğrularını götürmektedir.