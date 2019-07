ÖSYM, 2019 DGS sonuçları için tarih verdi! DGS 2019 Tercihleri ne zaman?

Toplam 336 bin 573 adayın başvurduğu 2019 DGS, 30 Haziran Pazar günü yapıldı ve sınavda 120 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler yer aldı. Sınavı atlatan öğrencilerin gözü ÖSYM'den gelecek DGS sonuçları haberinde. DGS puan hesaplaması nasıl yapılır? DGS 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

2019 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından 30 Haziran'da yapılan 2019 DGS sınav sonuçları, 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını ise T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin ''https://sonuc.osym.gov.tr'' internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Sınav puanlarını öğrenen adaylar; tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin internet adresinden öğrenebilecekler. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, ÖSYM'nin internet adresinde yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekiyor.

Tercih işlemi, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda yapılmalı ve tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalı. Öğrencilerin tercihlerinin ÖSYM'ye ulaştığından emin olması için ekranda "2019-DGS Tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir." İfadesini görmeleri gerekiyor. Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabilecekler. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklar. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere ÖSYM merkezinde işlem yapılmayacak. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz.

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacak.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.