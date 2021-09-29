ÖSYM 2. tercihler ne zaman yapılacak 2021? YKS 2. tercihler ne zaman? 140 puan ek tercihleri ne zaman yapılacak? - Haberler
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ÖSYM 2. tercihler ne zaman yapılacak 2021? YKS 2. tercihler ne zaman? 140 puan ek tercihleri ne zaman yapılacak?

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ÖSYM 2. tercihler ne zaman yapılacak 2021? YKS 2. tercihler ne zaman? 140 puan ek tercihleri ne zaman yapılacak?

YKS 2. tercihlerin ne zaman yapılacağı veli ve öğrenci adayları tarafından merak edilmekte. 23 Eylül'de sona eren ek tercihlerin ardından 140 puan alan pek çok aday 2. ek tercihler hakkında arama yapmakta. Peki, ÖSYM 2. tercihler ne zaman yapılacak 2021? YKS 2. tercihler ne zaman? 140 puan ek tercihleri ne zaman yapılacak?

140 puan alanlar için geçerli olacak olan Yks 2. tercih süreci, kurumun resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden gerçekleştirilecek olan tercihler ile alakalı öğrenci adayları ve veliler en çok "ÖSYM 2. tercihler ne zaman yapılacak 2021? YKS 2. tercihler ne zaman? 140 puan ek tercihleri ne zaman yapılacak?" sorularını araştırmakta. İşte detaylar.

ÖSYM 2. tercihler ne zaman yapılacak 2021? YKS 2. tercihler ne zaman? 140 puan ek tercihleri ne zaman yapılacak?

ÖSYM 2. TERCIHLER NE ZAMAN YAPILACAK 2021?

ÖSYM tarafından resmi tarihlerinin açıklayacağı YKS 2. tercih ve yerleştirme süreci, 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak. "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından haberimizde yer alacak. Daha önce yapılan tercih tarihleri ve Üniversitelerin açılmış olması baz alındığında Ekim ayının ilk haftasında sürecin başlayacağı öngörülüyor.

ÖSYM 2. tercihler ne zaman yapılacak 2021? YKS 2. tercihler ne zaman? 140 puan ek tercihleri ne zaman yapılacak?

EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
 Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Bir programa kayıt olma hakkı kazanan öğrenci adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfası üzerinden de takip edilebilecektir. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

ÖSYM 2. tercihler ne zaman yapılacak 2021? YKS 2. tercihler ne zaman? 140 puan ek tercihleri ne zaman yapılacak?

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Haber: ÖSYM 2. tercihler ne zaman yapılacak 2021? YKS 2. tercihler ne zaman? 140 puan ek tercihleri ne zaman yapılacak? - Haberler
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