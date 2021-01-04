OSTİMTECH'li öğrencilerin kurduğu kooperatif yerli üretime ve istihdama odaklandı
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OSTİMTECH'li öğrencilerin kurduğu kooperatif yerli üretime ve istihdama odaklandı

04.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 04.01.2021 11:03
OSTİMTECH'li öğrencilerin kurduğu kooperatif yerli üretime ve istihdama odaklandı

OSTİM Teknik Üniversitesi (OSTİMTECH) öğrencileri tarafından kısa süre önce kurulan kooperatif (OSCOOP), bir yandan üniversite öğrencilerinin tecrübe ve gelirlerini artırarak istihdama katkı sağlamaya çalışırken diğer taraftan yerli üretime odaklandı.

OSTİM Teknik Üniversitesi (OSTİMTECH) öğrencileri tarafından kısa süre önce kurulan kooperatif (OSCOOP), bir yandan üniversite öğrencilerinin tecrübe ve gelirlerini artırarak istihdama katkı sağlamaya çalışırken diğer taraftan yerli üretime odaklandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 19 Kasım 2020'de OSTİMTECH'li öğrencilerin bir araya gelmesiyle kurulan OSCOOP, kısa sürede üye sayısını 8'den 77'ye yükseltti.

1967'de kurulan OSTİM Kooperatifini model alan OSCOOP, Türkiye'deki üniversite öğrencilerine hem girişim hem de dayanışma örneği sergilemek, girişimcilik fikirleri olanlara da bunları hayata geçirebilmeleri için fon, danışmanlık ve ekip imkanı sunmayı hedefliyor.

Kooperatif, akademik başarının yanında, desteklenmesi gereken öğrencilerin hem gelir elde edip hem de pratik bilgilerini artırması için çalışmalar yürütüyor.

"OSTİM'deki firmaların büyümesi için de çalışıyoruz"

OSTİMTECH öğrencisi ve OSCOOP Yönetim Kurulu Başkanı Buse Utku, AA muhabirine, üniversite içindeki ofislerinde projeler geliştirdiklerini ve OSTİM'de bulunan yaklaşık 7 bin firmanın büyümesi ve gelişmesi için çalıştıklarını söyledi.

Üniversite bünyesindeki öğrencilerle, talepte bulunan firmalara web sitesi hizmeti ve İngilizce yazışmalarda yardımcı olacak öğrenci desteği verebildiklerini ifade eden Utku, firmaları uluslararası pazara çıkartarak ihracat desteği sağlama gibi kalkınma ve gelişmeye yönelik faaliyetlerde bulunmayı hedeflediklerini bildirdi.

Utku, genç istihdam projeleriyle kendileri gibi üniversite öğrencisi olan gençlerin mezuniyetlerine kadar deneyim kazanmalarını ve okulları bittikten sonra vakit kaybetmeden çalışmaya başlamalarını hedeflediklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Gençlerin mesleki ve teknik eğitimler almasını, daha nitelikli hale gelerek iş gücüne ihtiyaç duyulan yerlerdeki bu eksikliklerin de giderilmesini amaçlıyoruz. Yurt içi ve dışındaki iş adamlarıyla bu projeden yararlanan öğrencileri buluşturup, öğrencileri kendi iş planlarını hazırlayabileceği bir noktaya hale getirmek istiyoruz."

Uluslararası dernek ve vakıflarla iş birliği yaparak kooperatifçiliğe dair temel bilgiler üzerine eğitim aldıklarını vurgulayan Utku, yaklaşık 1,5 aylık süreçte üye sayılarının 8'den 77'ye yükseldiğini dile getirdi.

Yerli üretim de hedefler arasında

Utku, kooperatifin, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) danışmanlığı projeleri kapsamında firmaları idari ve teknik tedbirlerin önemine ilişkin bilgilendirirken, yerli üretimi de artırmayı hedeflediğini anlattı.

Bu kapsamda, kurumların isteği doğrultusunda ihtiyaç duyulan parçaların üretimini ve talep edilirse lojistiğini gerçekleştirdiklerini belirten Utku, üretim ve genç istihdam projeleri için gelecek dönemde iş birliği ve sponsorluk çalışmalarına da ağırlık vereceklerini kaydetti.

Utku, Türkiye'de ve dünyada faaliyet alanlarının çeşitliliği bakımından öne çıkan bir öğrenci kooperatifi olduklarını, kendileriyle "info@oscoop.com.tr" mail adresinden ya da "www.oscoop.com.tr" internet adresinden iletişime geçilebileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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