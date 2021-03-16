OSTİM Teknik Üniversitesince Recai Kutan ve Nevzat Kor'a fahri doktora unvanı verildi
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OSTİM Teknik Üniversitesince Recai Kutan ve Nevzat Kor'a fahri doktora unvanı verildi

16.03.2021 17:11 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:35
OSTİM Teknik Üniversitesince Recai Kutan ve Nevzat Kor'a fahri doktora unvanı verildi

OSTİM Teknik Üniversitesince Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Recai Kutan ile "hocaların hocası" olarak bilinen Prof. Dr. Nevzat Kor'a fahri doktora unvanı verildi.

OSTİM Teknik Üniversitesince Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Recai Kutan ile "hocaların hocası" olarak bilinen Prof. Dr. Nevzat Kor'a fahri doktora unvanı verildi.

Üniversitenin konferans salonundaki "Recai Kutan ve Nevzat Kor'a Fahri Doktora Beratı Tevcih Edilmesi Töreni"ne, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, bazı eski bakanlar, bazı belediye başkanları, OSTİM Vakfı Yönetim Kurulu ve OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Aydın ile üyeler, Rektör Prof. Dr. Murat Yülek ve çok sayıda davetli katıldı.

Kurtulmuş, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'ye katkılarından dolayı Üniversiteye teşekkür etti.

Fahri doktora unvanı verilen Kutan ve Prof. Dr. Kor'u yakından tanıdığını belirten Kurtulmuş, "Sayın Recai Kutan ve Prof. Dr. Nevzat Kor, Türkiye'de çok uzun nesiller boyunca süren üstün fedakarlık ve gayretleri dolayısıyla tanıyan herkes tarafından örnek alınmış şahsiyetlerdir." dedi.

Kutan ile Nevzat Kor ise fahri doktora unvanı için emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından Kutan'a fahri doktora unvanı diploması protokol üyelerince takdim edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Ankara'ya gelemeyen Kor'un fahri doktora unvanı diplomasını ise eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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