OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Yülek AA'nın "YılınFotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Yülek AA'nın "YılınFotoğrafları" oylamasına katıldı

31.12.2020 14:45 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:48
OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Yülek AA'nın

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Prof. Dr. Yülek, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Yülek, "haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın çektiği, İstanbul'un simgelerinden Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra ibadete açılmasını anlatan, "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" başlıklı fotoğrafa oy verdi.

"Yaşam" kategorisinde ise Cem Genco'nun "Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu" başlık fotoğrafı seçen Yülek, spor kategorisinde de Ashraf Amra'nın "Gazze sahilinde spor" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Berk Oktay Burak Özçivit Murat Dalkılıç
Spor Okan Buruk Erol Bulut Sergen Yalçın Halis Özkahya Arda Kardeşler
Tüm Haberler Ocak Maltepe Yeni Yıl Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Yülek AA'nın "YılınFotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler Kültür Sanat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 14:54:24. #1.14#
title