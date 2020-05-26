HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

OSTİM Teknik Üniversitesi "1 milyon yerli yazılımcı" projesi için harekete geçti

OSTİM Teknik Üniversitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülen "1 milyon yerli yazılımcı" projesine bünyesindeki Sürekli Eğitim Merkezinin (OTÜSEM) hazırladığı program çerçevesinde yetiştirdiği yazılımcılarla katkı sağlayacak.

OSTİM Teknik Üniversitesi
26.05.2020 11:05 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:05

OSTİM Teknik Üniversitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülen "1 milyon yerli yazılımcı" projesine bünyesindeki Sürekli Eğitim Merkezinin (OTÜSEM) hazırladığı program çerçevesinde yetiştirdiği yazılımcılarla katkı sağlayacak.

OTÜSEM Müdürü Hakan Ünsal, kuruluşlarının "Uygulamalı Dijital Uzmanlık Programı"yla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Söz konusu programla yazılımcı olmak isteyen bir kişiye algoritmik düşünceden veri tabanı yönetimine, bilgi güvenliğinden dijital dönüşüme kadar ihtiyaç duyacağı tüm eğitimlere modüler bir şekilde ulaşabilme imkanı sunduklarını söyledi.

Ünsal, programa katılan kursiyerlere rehberlik hizmeti vererek, bu kişilerin edinmek istedikleri meslek ve ilerlemek istedikleri alanlarla ilgili doğru donanım ve yetkinliklere sahip olmalarını sağladıklarını dile getirdi.

"Salgın dönemindeki ihtiyaçlar yazılım alanına ilgiyi artırdı"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde özellikle birtakım hizmetlere erişebilmek ve ihtiyaçları karşılayabilmek noktasında sorunlar yaşanmaya başlandığına dikkati çeken Ünsal, şu değerlendirmede bulundu:

"Salgından önce de bu ihtiyaçlar vardı ama büyük bir kesim bu ihtiyaçlarını klasik yöntemler ile karşılamayı tercih ediyordu.

Karşılaşılan problemler için çözüm üretmek üzere ayağa kalkan sektör öncülerinin bu dönemde yıldızlarının parlaması kaçınılmazdı. Dolayısıyla salgın dönemindeki ihtiyaçlar, arttıkça her sektöre özgü yeni, özellikle yerli ve milli yazılımlar geliştirmek, yazılım alanına ilgiyi artırdı."

Ünsal, salgın sürecinde en çarpıcı ve somut ilerlemenin özellikle dijital medya, dijital pazarlama, e-ticaret ve iletişim alanlarında kendini gösterdiğini söyledi.

Online eğitimler, sosyal medya araçlarının sektörel faaliyetlerde daha etkin kullanılması, yüz yüze gerçekleştirilemeyen ticari girişimlerin dijital ortamlara taşınması arayışlarının önem kazandığını belirten Ünsal, "Bu da web tasarımı, mobil uygulama, e-ticaret gibi alanlarda çalışan yazılımcılara olan ilgiyi artırdı. Dolayısıyla uzaktan çalışma ve işleri uzaktan yönlendirme noktasında dijital platformlar ve işletmelerin yönetim prensiplerine uygun bilişim altyapıları ve yazılım ihtiyaçları oldukça arttı." dedi.

"Yeni nesil eğitimde algoritmik düşünce becerisi önemli"

Yeni nesil eğitim yaklaşımları doğrultusunda çocuklara ve gençlere algoritmik düşünce becerisi kazandırılmasının çok önemli olduğunu ifade eden Ünsal, "Bununla birlikte gençlerimizin dijital uygulamalara ve bilişim alanına ilgi duyuyor olması da önemli bir unsur. Hemen hemen her sektörde gelişen teknolojiler karşısında dijital dönüşüm süreçlerine ayak uydurabilmek ya da ilgilenilen meslekte uygulayabilmek için yazılım kökenli bir eğitim sürecinden geçmiş olmak bir zorunluluk değil." diye konuştu.

Ünsal, her meslek sahibinin veri tabanı yönetiminden otomasyona, bilgi güvenliğinden dijital pazarlamaya kadar ihtiyaç duyacağı birçok alanda yazılım ihtiyaçlarını karşılayabilir olması gerektiğinin altını çizdi.

Bu nedenle yazılımcı kriterlerinin mesleki formasyondan çok halihazırda yürütülen ya da yürütülmek istenen meslekteki ihtiyaçlar doğrultusunda, kişinin sahip olması gereken altyapıyla ilgili olduğunu anlatan Ünsal, "Tüm bunlar da resmi bir diploma ya da akredite bir sertifikasyondan çok, ihtiyaç duyulan alanda sahip olunan bilgi ve birikimin üzerine dijital kazanımları koyabilme becerisi gerektiriyor." ifadesini kullandı.

Ünsal, "Doğru yönlendirme ve doğru eğitim modelleri ile herkes kendi mesleğinin yazılımcısı olabilir ve yazılım ihtiyaçlarını çözmek için hangi bilgiyi nerde bulup nasıl uygulayacağı bilgisine ulaşabilir." dedi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Türk havacılık şirketi SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor Ekonomi
Türk havacılık şirketi SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor
Muğla'da yapımı devam eden Girme Barajı, ekonomiye yıllık 32 milyon lira katkı sağlayacak Ekonomi
Muğla'da yapımı devam eden Girme Barajı, ekonomiye yıllık 32 milyon lira katkı sağlayacak
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı Ekonomi
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü Ekonomi
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü
Antalyalı çiftçiler Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için bayramı seralarda geçiriyor Ekonomi
Antalyalı çiftçiler Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için bayramı seralarda geçiriyor
Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu Ekonomi
Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu
26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı
26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı
Sağlık turizminden 2023 yılında 40 milyar dolar gelir bekleniyor
Sağlık turizminden 2023 yılında 40 milyar dolar gelir bekleniyor
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna 'sosyal mesafeli' şekilde hazırlanıyor
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna "sosyal mesafeli" şekilde hazırlanıyor
Türkiye'nin salça ihracatı koronavirüs sürecinde yüzde 45 artarak 67 milyon dolara yükseldi
Türkiye'nin salça ihracatı koronavirüs sürecinde yüzde 45 artarak 67 milyon dolara yükseldi
YHT bileti alırken HES kodu 'Seyahat İzin Belgesi' yerine sayılmayacak
YHT bileti alırken HES kodu "Seyahat İzin Belgesi" yerine sayılmayacak
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 379 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 379 liradan işlem görüyor
Dolar uluslararası piyasalarda 6,81 seviyesinden işlem görüyor
Dolar uluslararası piyasalarda 6,81 seviyesinden işlem görüyor
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz
Hollanda'daki dünyaca ünlü sanat oteli koronavirüs nedeniyle iflas etti
Hollanda'daki dünyaca ünlü sanat oteli koronavirüs nedeniyle iflas etti
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı
40 derece sıcakta günde 110 ton patates taşıyan 4 işçi, kişi başı 440 TL kazanıyor
40 derece sıcakta günde 110 ton patates taşıyan 4 işçi, kişi başı 440 TL kazanıyor
Buğdaydaki rekolte artışı üreticiye çifte bayram yaşatıyor
Buğdaydaki rekolte artışı üreticiye çifte bayram yaşatıyor
Muğla'da salep eken çiftçiler, kilosu 350 TL'den siparişlere yetişemiyor
Muğla'da salep eken çiftçiler, kilosu 350 TL'den siparişlere yetişemiyor
Bu bayram baklava ve şeker sektörünün işleri yüzde 70 düştü
Bu bayram baklava ve şeker sektörünün işleri yüzde 70 düştü
Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü! Esnaf sinek avlıyor
Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü! Esnaf sinek avlıyor
Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ve köprüler bayram boyunca ücretsiz olacak
Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ve köprüler bayram boyunca ücretsiz olacak
2019 yılı kütlü pamuk fark ödemesi dekar başına 500 kilogram üzerinden ödenecek
2019 yılı kütlü pamuk fark ödemesi dekar başına 500 kilogram üzerinden ödenecek
ABD'li araç kiralama şirketi Hertz, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
ABD'li araç kiralama şirketi Hertz, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 2 milyar 23 milyon 523 bin liraya ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 2 milyar 23 milyon 523 bin liraya ulaştı
Keçilerini Saanen ırkıyla melezleyen besici, süt verimini 2 kat artırdı
Keçilerini Saanen ırkıyla melezleyen besici, süt verimini 2 kat artırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Meral Akşener Eren Yıldırım Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Mfö Ezgi Mola Demet Akalın Kenan İmirzalıoğlu
Spor Arda Turan Metin Oktay Michael Jordan Hidayet Türkoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Su Kadın Twitter Fenerbahçe
Şu an buradasınız: OSTİM Teknik Üniversitesi "1 milyon yerli yazılımcı" projesi için harekete geçti - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.5.2020 11:08:58. #1.15#
title