OSTİM sanayi bölgesinde kanalizasyon sistemi ve yağmur suyu hattı yenileniyor
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OSTİM sanayi bölgesinde kanalizasyon sistemi ve yağmur suyu hattı yenileniyor

OSTİM sanayi bölgesinde kanalizasyon sistemi ve yağmur suyu hattı yenileniyor
Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Güncel

ASKİ Genel Müdürlüğü, OSTİM sanayi bölgesinde kanalizasyon sistemi ve yağmur suyu hatlarını iyileştirme çalışmalarına devam ediyor.

ASKİ Genel Müdürlüğü, OSTİM sanayi bölgesinde kanalizasyon sistemi ve yağmur suyu hatlarını iyileştirme çalışmalarına devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bölgede kapsamlı çalışma yürüten ASKİ ekiplerince, 1200, 1201, 1202 ve 1203. sokaklar için planlanan 6 bin 341 metrelik atık su hattının 600 metrelik bölümünün döşenmesi tamamlandı.

Ekipler, 1185. Sokak ve Üniversiteliler Caddesi'nde ise 496 metrelik yağmur suyu hattının imalatını gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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