OSTİM OSB'den "sanayi için uzun vadeli plan" talebi

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Orhan Aydın, "Uzun vadeli stratejik plana ihtiyacımız var. Dişimizi tırnağımıza takarak 10 yıllık süre içinde neleri yapmamız gerektiği konusunda bir öncelik sıralaması oluşturmalıyız" dedi.

OSTİM OSB'den

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Orhan Aydın, "Uzun vadeli stratejik plana ihtiyacımız var. Dişimizi tırnağımıza takarak 10 yıllık süre içinde neleri yapmamız gerektiği konusunda bir öncelik sıralaması oluşturmalıyız" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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