HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın: "Ticaret ataşeleriyle yeni pazarlar keşfediyoruz"

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM OSB) Başkanı Orhan Aydın, OSTİM bünyesinde kurulan Dış Ticaret Koordinatörlüğünün faaliyetleriyle yeni ve alternatif pazarları keşfetmeyi, böylece firmaların ihracatını artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Ticaret ataşeleriyle yeni pazarlar keşfediyoruz.

OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın:
23.06.2020 12:21 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:24

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM OSB) Başkanı Orhan Aydın, OSTİM bünyesinde kurulan Dış Ticaret Koordinatörlüğünün faaliyetleriyle yeni ve alternatif pazarları keşfetmeyi, böylece firmaların ihracatını artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Ticaret ataşeleriyle yeni pazarlar keşfediyoruz." ifadesini kullandı.

Aydın yaptığı yazılı açıklama, KOBİ'lerin krizlere karşı daha esnek, dirençli ve çevik refleks gösterebildiğini kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde bireysel, kurumsal, bölgesel ve ülke olarak paradigmalarda değişimler olduğuna işaret eden Aydın, pandemi öncesi ve sonrası diye bir milat oluştuğunun altını çizdi.

Aydın, pandemi ile dünyanın düzenini ve insanların bakış açısını değiştirecek bir olay yaşandığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi öncesinde sanayi, üretim ciddi ve hareketli bir şekilde devam ediyordu. Pandemiden sonra işe bakışımızda, çalışma, üretim, yönetim ve iletişim şekillerimizde ciddi değişimler, kırılmalar ve farklılaşmalar oluştu. Dijitalleşme, uzaktan eğitim, uzaktan toplantı, sanal ortamlarda ticaret ve fuarlar bunlar hayal gibi duran işlerdi. Bir anda, 'olması lazım ve hemen yapmalıyız'a dönüştü."

"Toplantıları dijital ortamda gerçekleştirdik"

OSTİM firmalarının ürünlerini, imkan ve kabiliyetlerini alternatif ülke ve pazarlara yönlendirme noktasında son yıllarda e-ticaret başta olmak üzere yeni metotlar geliştirdiklerini belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Organizasyonları ertelemeden, toplantılarımızı sanal ortamda yapmaya devam ettik. Ürünlerimizin tanıtımıyla ilgili olarak bu platformu geliştirmek için şu anda yoğun çaba sarf ediyoruz. Sanal ortamda sipariş alıp üretim yapma konusu bizim en öncelikli gündemlerimizden biri. Onun da şu anda çok acil şekilde yapılması gerektiğini düşünüyoruz."

Aydın, OSTİM bünyesinde kurulan Dış Ticaret Koordinatörlüğünün faaliyetleriyle yeni ve alternatif pazarları keşfetmeyi, böylece firmaların ihracatını artırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Uluslararası fuarlara katılım konusunda özelikle Dış Ticaret Koordinatörlüğümüzün organizasyonlarıyla firmalarımızı ticaret ataşelerimizle buluşturuyoruz. Ülkeler bazında yeni dünyada ticareti nasıl yapabileceğimizi, ülkelerin fırsatlarından ve imkanlarından nasıl yararlanabileceğimizi değerlendiriyoruz. Ticaret ataşeleriyle yeni pazarlar keşfediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Ekonomi
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Ekonomi
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor Ekonomi
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli Ekonomi
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
'Altın devinde miras kavgası' haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi Ekonomi
"Altın devinde miras kavgası" haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda Ekonomi
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor
1 ton 90 kiloluk 'Çoşkun' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 386,5 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 386,5 liradan işlem görüyor
AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı
AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi
Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı
Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı
1 Haziran'da hizmete tekrar başlayan hamamlarda sıkı tedbirler alınıyor
1 Haziran'da hizmete tekrar başlayan hamamlarda sıkı tedbirler alınıyor
Dünyanın en ilginç konaklama hizmeti! Duvarı olmayan otele talep yağıyor
Dünyanın en ilginç konaklama hizmeti! Duvarı olmayan otele talep yağıyor
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi
Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi
ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı
ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı
Türkiye'nin en büyük dönme dolabı yasakların kalkmasını bekliyor
Türkiye'nin en büyük dönme dolabı yasakların kalkmasını bekliyor
ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü
ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü
Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor
Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek
Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 385,7 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 385,7 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Volkan Bozkır Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Barış Yöş Cem Yılmaz Burcu Esmersoy İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Sel Bursa Karar Ankara
Şu an buradasınız: OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın: "Ticaret ataşeleriyle yeni pazarlar keşfediyoruz" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 12:52:55. #1.15#
title