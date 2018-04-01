Ostim'li Sanayiciler "Nefes Kredisi"Nden Memnun

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Nedret Yener, binlerce işletmenin Nefes Kredisi ile üretim, yatırım ve istihdama katkı sunacağına inandığını bildirdi.

Yener, yazılı açıklamasında, Başbakan Binali Yıldırım'ın ayrıntılarını açıkladığı Nefes Kredisi'nin, yeni dönemin en önemli desteklerinden biri olduğunu belirterek, uygulamanın geçen yıl başlatıldığını ve binlerce KOBİ'nin bu sayede rahatladığını ifade etti.

Bu yıl da binlerce işletmenin Nefes Kredisi ile üretim, yatırım ve istihdama katkı sunacağına inandığını vurgulayan Yener, Nefes Kredisi uygulamasının şartlarının iyileştirilmesinden memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Yener, işletmelerin en büyük sıkıntısının finansman olduğuna işaret ederek, hacmi 5 milyar lira olarak beklenirken 7,5 milyar liraya yükseltilen, geri ödemesi 6 ay ertelemeli ve aylık yüzde 0,99 faizli Nefes Kredisi'nin, pek çok KOBİ'nin nakit ihtiyacını karşılaşacağını bildirdi.

Özel sektörün, mali destek sağlanması halinde neler başarabileceğini de geçen yıl gösterdiğine dikkati çeken Yener, 2017'de reel sektöre sağlanan hibe ve teşviklerin güçlü etkisiyle Türk ekonomisinin büyümede son yılların rekorunu kırdığını hatırlattı.

Yener, yıllık 7,4'lük büyümede, sağlanan destekleri doğru kullanarak katma değer yaratan KOBİ'lerin rolünün büyük olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her yeni destek, Türk ekonomisinin büyüme trendinde kilit rol oynayacaktır. Biz OSTİM'li iş adamları olarak Nefes Kredisi uygulamasını, koşullarını daha da iyileştirerek yeniden başlatan hükümetimize teşekkür ediyor, buna yeni teşviklerin eklenmesini beklediğimizin bilinmesini istiyoruz."