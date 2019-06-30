Ossia, Kablosuz Şarj Konusunda Devrimsel Bir Ürün Tanıttı

Yeni telefon alacak çoğu kişinin aklında "kablosuz şarj özelliği olsun!" isteği yer edinebiliyor ancak kablosuz şarjın tek farkı, telefonun şarj girişine kablo takmakla uğraşmamanız oluyor, yani telefonunuz yine de bir yere bağlı kalmak zorunda. Neyse ki Ossia, bu derde de çözüm buluyor.

Ossia, telefonunuzu bir metre kadar uzaklıktan şarj etmenize olanak sağlayan Cota isminde bir cihaz üretmek için FCC (Federal İletişim Kurulu)'den onay almayı başardı. Cota, cihazınızı radyo dalgalarıyla bir metre kadar uzaklıktan şarj edebiliyor.Cihaz CES 2016'da gösterildiğinde, reklamlarındaki gibi çalışıyordu ve 1 watt güce sahipti. 1 watt güç demek, 4.000mAh bir bataryayı 5 saatte şarj edebilmek demek.

Ossia, Cota'yı kişilerin kullanımına açmak için henüz hazır değil ancak cihazın ticari endüstriler için 2020 yılında hazır olması bekleniyor.