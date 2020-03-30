OSS'den sektöre destek çağrısı!
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Koronavirüs, Özalp, Otomobil

OSS'den sektöre destek çağrısı!

Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ile birlikte ekonomiye ve otomotiv sektörüne yönelik olumsuz etkileri devam ediyor.

30.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:32
OSS'den sektöre destek çağrısı!

Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ile birlikte ekonomiye ve otomotiv sektörüne yönelik olumsuz etkileri devam ediyor.

Salgının otomotiv satış sonrası sektörüne yönelik yansımaları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetler Derneği'nin (OSS) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp, araç üretiminin Avrupa ve Türkiye'de de yavaşlamasıyla derin bir arz sıkıntısına doğru gidildiğini söyledi. Yerli otomotiv üreticilerinin üretim kapasitelerinin yüzde 15 seviyelerine düştüğünü, bu seviyenin üreticiler ve satış sonrası sektörü için sürdürülebilir olmadığını anlatan Özalp, "Son 2 haftalık dönemde, yedek parça toptan satışlarında yüzde 40, perakende mağazalarda yüzde 50'lik düşüşler gözlemliyoruz. Bu rakam tamirhane kısmında ise yüzde 55'leri buluyor. İş hacmindeki düşüş trendinin daha da artmasını bekliyoruz. Kara yolu taşımacılığındaki daralma nedeniyle ticari araç bakımlarındaki düşüş daha fazla. İnsanların mobilitesinin azaldığı için hasar ve sigorta ihbarlarında da düşüş var. İnsanların evlerinde vakit geçirmesi de zaruri olmayan ihtiyaçların ötelenmesine sebep oldu, bu da yedek parça talebini azalttı" diye konuştu.

"Nakit akışında ciddi problemler var"

"OSS üyesi uluslararası üretici firmalardan edindiğimiz bilgiler de, üretimlerini kısıtladıkları yönünde" ifadelerini kullanan Özalp, lojistik konusunda da ülke sınır geçişlerindeki kısıtlamalardan kaynaklı sorunlar yaşandığını belirtti. Özalp, "Dolayısıyla sektörümüzde nakit akışında ciddi problemler var. Sürecin uzaması birçok firmayı zor durumda bırakacak. Gelir elde etmeden belirsiz bir süre sabit maliyetleri karşılayabilecek yapıda firmalar azınlıkta. Sektörümüz, bu tarz ekonomik daralmaları uzun bir süre hissediyor. Sorunların orta vadede artmasından endişeliyiz" dedi. Üyelerinin hijyen konusunda maksimum önlem aldığını vurgulayan Özalp, "Üyelerimizin bazıları ofislerini kapattı, bazıları da ofiste az kişi bulundurarak riski azaltma yoluna gitti. Çalışan sağlığını riske atmamak adına önlemler alıyor, tedarik zincirinin bozulmaması adına da çaba sarf ediyoruz. Evden verimli çalışma konusunda üyelerimiz için bildirimler, eğitimler hazırlıyoruz. Ayrıca organizatörü ve destekçisi olduğumuz etkinliklerin bazılarını erteledik, bazılarını da iptal ettik" diye konuştu.

Otomotiv satış sonrası sektörüne destek şart!

Özalp, bu dönemin en az zayiatla atlatılması adına ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına önerilerini, beklentilerini ilettiklerini söyledi. Özellikle Muhtasar ve Katma Değer Vergisi'nin 6 ay ertelenmesine yönelik karara değinen Özalp, "Karar kapsamında sadece motorlu kara taşıtları imalatı ile toptan ve perakende satışını yapan firmaların bu imkandan yararlanması, bu araçlardaki yedek parçaları satan firmaların kapsam dışında tutulması sektörümüze ciddi darbe vuruyor. Satış sonrası pazarda yer alan tüm firmaların da bu imkandan yararlandırılabilmesi için bir düzenleme yapılmalı" dedi.

OSS'nin öncelikli olarak ilettiği öneri ve devlet desteği talepleri şöyle sıralanıyor;

• 15 gün süreyle işletmeler için resmi tatil ilan edilmesi, çalışanlara ücretsiz izin uygulanması halinde işsizlik fonundan devlet desteği sağlanması,

•KOBİ kredilerinin geri ödemelerinin minimum 90 gün ertelenmesi,

• İşletmelerin nakit akışının devam edebilmesi adına, ücret ve enerji ödemelerinde kullanılmak üzere %0 faiz ya da 1 yıl geri ödemesiz kredi imkanı sağlanması;

• KOBİ'ler için yeni bir KGF paketi sunulması;

• Belirli bir çalışan sayının üzerindeki işletmelere, işyeri hekimine zimmetlenmek üzere test kiti temin edilmesi;

• Muhtasar, Gelir Vergisi, SGK, İş Veren Primi ve Enerji (elektrik ve doğalgaz) ödemelerinin minimum 90 gün ertelenmesi,

• 2020 senesi için işletmelerimize KDV istisnası uygulanması;

• İthalat ve gümrük rejimindeki bürokratik adımların kolaylaştırılması, TSE ve bazı ülkelerden ithalat sırasında alınan ek vergilerin bu yıl için yeniden düzenlenmesi,

• Uzaktan çalışmaya imkan sağlayacak sosyal güvenlik kurallarının oluşturulması.

Kaynak: Carmedya.com

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