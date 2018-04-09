Ospam'dan Muhtaç İnsanlara 50 Ton Yardım

OSPAM'dan yardıma muhtaç 2500 kişiye, 20 kg'lık paketten oluşan toplam 50 ton temel gıda yardımını ulaştırdı.

Ortadoğu Sosyal Projeler Merkezi(OSPAM) Başkanı Balia Baykal, Gaziantep'te yardıma muhtaç olan insanların olduğunu belirterek yardımların hızla devam ettiğini söyledi. Başkan Bilal, " Türkiye de en fazla göç alan iller arasında Gaziantep'te insani yardımlara ve sosyal projelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bölgemiz de ki sivil toplum kuruluşu olarak ihtiyaç sahiplerine destek vermek amacıyla Ekim ayından itibaren gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızla 2 bin 500 kişiye 20 kilogramlık 50 ton temel gıda paketleri ulaştırdık. İnsani yardım çalışmalarımıza mahallerde ki Dernek ve muhtarlıklar aracılığı ile ulaştık" dedi. Dil, din ve ırk ayrımını gözetmeksizin insanlara yardım ulaştırmaya çalıştığını ifade eden OPSAM Başkanı Baykal, "Yaratılanı yaratandan ötürü severim şiarıyla yardımları sürdürmeye devam ediyoruz. Bu yolda muhtaç insanlara yardımların yapılmasında en büyük desteği veren dernek üyelerimiz ve hayırsever iş adamlarımız olmuştur. İhtiyaç sahibi kişilere kayda değer yardımlarda bulunan ve başkalarını da düşünen fedakar, cömert, yardımsever iş adamlarımıza 'veren el' olmanın huzuru içinde sonsuz şükranlarımızı sunarız" diye konuştu. - GAZİANTEP