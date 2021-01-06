osova'daki Osmanlı eseri Namazgah'a yeni çehre

Kosova'nın tarihi şehirlerinde Prizren'in en eski ilk Osmanlı eseri özelliğini taşıyan Namazgah, çevre düzenlemesiyle yeni çehresine kavuştu.

Kosova'da NATO'nun Barış Gücü KFOR bünyesinde görev yapan Türk askeri tarafından gerçekleştirilen Prizren Namazgah Çevre Düzenlemesi Projesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Osmanlı Devleti'nin 500 yıla yakın hüküm sürdüğü ve bugün bağımsız bir ülke olan Kosova'nın hemen her köşesinde görülmesi mümkün olan Osmanlı dönemine ait eser olan ve Prizren halkı arasında "Kırık Cami" olarak da anılan Namazgah'ın çevre düzenlemesi projesinin açılışına, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Enis Kervan, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova demokratik Türk Partisi Genel Başkanı ve milletvekili Fikrim Damka, T.C. Prizren Başkonsolosu Serdar Özaydın, Prizren Belediye Başkanı Mytaher Haskuka, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Savaş Yanar ve diğer davetliler katıldı. Açılışın ardından davetliler Namazgah avlusunda fidan dikti. Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar törenin ardından yaptığı açıklamada, Prizren kenti için hem Türkiye ile Kosova arasındaki kardeşlik ve tarihi açısından önemli bir mekanda bulunduklarını belirterek, bizim Kosova'daki ortak tarihimiz açısından önemli olduğunu vurguladı. Bu kentin turistik bir şehir olarak gelişmesi için önemli bir yer olduğunu kaydeden Büyükelçi Sakar, projenin hayata geçirilmesi vesilesiyle Kosova'da görev yapan Türk askeri ve Türk Ordusu'na teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı