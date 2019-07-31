- ÖSO ve Esad rejimi arasında esir takası

EL BAB - Özgür Suriye Ordusu ve Esad rejimi arsında, Rusya ve Türkiye'nin nezareti altında esir takası gerçekleştirildiği öğrenildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Özgür Suriye Ordusu ve Esad rejimi arsında, Rusya ve Türkiye'nin nezareti altında esir takası gerçekleştirildi. El Bab şehrine bağlı Abu Zindeen geçidinde gerçekleşen takasta ayrıca Uluslararası Kızıl Haç Organizasyonu ve Birleşmiş Milletlerden de bir heyetin yer aldığı kaydedildi.

Yerel kaynaklar takas kapsamında 15 rejim askerine karşı 14 ÖSO'cunun serbest bırakıldığını kaydetti.

Kaynak: İHA